鉅亨研報 2025-10-30 09:17

‌



輝達概念股!!!

AI投資焦點！輝達GTC大會震撼登場！輝達概念股名單一次看！(圖:shutterstock)

‌



AI 年度盛會輝達 GTC 大會強勢登場 ！！

台股加權指數上漲 1.24 % 收在 28294.74，櫃買指數下跌 0.04 % 收在 264.08。這周加權指數持續上漲，持續維持多頭的格局，櫃買這周則是橫盤，加權強於櫃買。雖然多頭的格局在但需留意風險， KD 值目前都大於 80，黃金也迎來一波大回檔從 4380 高點回檔到現在 3980。目前市場上最關注的消息有兩個。第一個就是本周科技巨頭微軟、Google、Meta、蘋果、Amazon 的財報。第二個是本周聯準會利率決議，究竟會不會再降息呢？

外資在台指期淨空單 24,421 口，十大交易人的淨部位約 3000 口空單。外資操作偏空力道不變，十大交易人操作作偏空力道減輕。美元指數 98.83，近期持續在低點震盪，台幣目前 30.6，近期在 30.7 附近震盪。若美元指數持續維持在 100 以下，將有利台股。

本週強弱勢族群 :

弱勢族群：矽智財、零售、紡織、特用化學、生技

回顧上周文章：

上周有以下幾大重點關注新聞：

1. 台灣電路板產業國際展覽會

2. 台積電法說會關注重點

3. 川習會

4. 首位日本女首相

本週重點關注以及看法：

1. 輝達 GTC 大會登場

首度在華府舉行 GTC 大會，黃仁勳宣布多項新合作計畫，並駁斥外界對 AI 泡沫的疑慮，並預言最新晶片可望創造 5,000 億美元營收。黃仁勳表示主力晶片 Blackwell 和最新的 Rubin 系列將帶動銷售成長一路延續至 2026 年。同時也進軍量子計算領域。GTC 大會上也宣布輝達將斥資 10 億美元入股諾基亞（Nokia），並計劃供應 AI 驅動的運算設備，諾基亞股價飆漲 21%，

2. FED 聯準會

聯準會主席的候選人範圍已縮小至五人。貝森特透露希望在感恩節假期後向川普提交名單。川普也對媒體確認，他預計在年底前就提名人選做出最終決定。 目前，市場普遍預計聯準會將在本週的會議上宣佈減息 25 個 bp (一碼)，這將是連續第二次採取此類行動。在這樣的背景下，新主席人選不僅關係到聯準會未來的利率路徑，也關係到其在承受政治壓力時的政策獨立性，這是投資者密切關注的核心問題。

3. 科技巨頭財報

4. 川普訪日、亞洲之旅

5. APEC、川習會

資金避風港概念股 – 大戶投 APP 看更多選股

今年盤勢波動極大，但大跌的時候還是有很多股票很抗跌。

從流動性好的股票中，篩選今年崩盤時期跌最少的前十強，可以看到抗跌股以金融、食品、電信股為主，供投資人做配置參考。

若台股跌破月線，資金可能會流入這些避風港股票