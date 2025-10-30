鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至53.69元，預估目標價為730元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對華碩(2357-TW)做出2025年EPS預估：中位數由52.79元上修至53.69元，其中最高估值58.76元，最低估值49元，預估目標價為730元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值58.76(58.76)58.866.47
最低值49(49)45.1751.17
平均值53.08(52.97)53.2857.72
中位數53.69(52.79)54.0657.26

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值730,872,470823,935,000884,583,260
最低值702,066,000640,678,020647,941,170
平均值710,592,370761,584,700808,561,510
中位數705,764,500773,652,790836,767,270

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS42.2721.4419.7859.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		587,087,097482,314,429537,191,932535,238,735

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

