鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至53.69元，預估目標價為730元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對華碩(2357-TW)做出2025年EPS預估：中位數由52.79元上修至53.69元，其中最高估值58.76元，最低估值49元，預估目標價為730元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|58.76(58.76)
|58.8
|66.47
|最低值
|49(49)
|45.17
|51.17
|平均值
|53.08(52.97)
|53.28
|57.72
|中位數
|53.69(52.79)
|54.06
|57.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|730,872,470
|823,935,000
|884,583,260
|最低值
|702,066,000
|640,678,020
|647,941,170
|平均值
|710,592,370
|761,584,700
|808,561,510
|中位數
|705,764,500
|773,652,790
|836,767,270
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|42.27
|21.44
|19.78
|59.98
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|587,087,097
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
