鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-25 08:10

由於川普關稅效應，客戶對於 PC、主機板等產品提前拉貨，帶動第二季營運走強，卻導致第三季營運放緩，法人指出，筆電（NB）產業 9 月營收仍略優於預期 ，表現主要由電競筆電銷售仍佳所支撐 。

PC、主機板產業Q3營運放緩 AI伺服器、輝達新品挹注明年成長動能。(圖：shutterstock)

除了 AI 伺服器 B 系列、GB200 等新品銷售持續看佳外 ，NVIDIA 預計推出的 50 系列 GPU 大改款，也將帶動電競市場需求升溫 。

PC 產業部分，根據 Counterpoint Research 初步資料，2025 年第三季全球 PC 出貨量年增 8.1%。此次成長主要受到兩大因素推動，首先是微軟 (MSFT-US) 將於 2025 年 10 月正式終止對 Windows 10 的支援，以及美國進口關稅政策變動所引發的策略性庫存調整。

法人指出，在中長期展望，PC 產業靜待微軟停止支援 Windows 10 ，以及平價版 AI PC 與殺手級功能推出後，可望帶動換機潮 ，市場預估 2026 年 NB 出貨量仍將維持 2.4% 的低個位數成長 。