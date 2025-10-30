search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane Co(CR-US)EPS預估上修至5.9元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.74元上修至5.9元，其中最高估值5.93元，最低估值5.74元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.93(5.95)6.887.758.22
最低值5.74(5.7)6.37.28.22
平均值5.86(5.78)6.567.478.22
中位數5.9(5.74)6.557.478.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.38億28.26億30.11億27.65億
最低值22.81億24.26億25.89億27.65億
平均值22.97億25.60億27.07億27.65億
中位數22.95億24.85億26.14億27.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.087.363.524.455.05
營業收入27.61億31.80億20.35億20.86億21.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Crane Co(CR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCR

相關行情

台股首頁我要存股
Crane Co194.385+1.62%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty