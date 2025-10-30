鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane Co(CR-US)EPS預估上修至5.9元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.74元上修至5.9元，其中最高估值5.93元，最低估值5.74元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.93(5.95)
|6.88
|7.75
|8.22
|最低值
|5.74(5.7)
|6.3
|7.2
|8.22
|平均值
|5.86(5.78)
|6.56
|7.47
|8.22
|中位數
|5.9(5.74)
|6.55
|7.47
|8.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.38億
|28.26億
|30.11億
|27.65億
|最低值
|22.81億
|24.26億
|25.89億
|27.65億
|平均值
|22.97億
|25.60億
|27.07億
|27.65億
|中位數
|22.95億
|24.85億
|26.14億
|27.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.08
|7.36
|3.52
|4.45
|5.05
|營業收入
|27.61億
|31.80億
|20.35億
|20.86億
|21.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Crane Co(CR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane Co(CR-US)EPS預估上修至5.72元，預估目標價為210.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane CoCR-US的目標價調升至210元，幅度約5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估上修至5.54元，預估目標價為131.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Etsy公司ETSY-US的目標價調降至67.5元，幅度約3.57%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇