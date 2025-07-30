鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane Co(CR-US)EPS預估上修至5.72元，預估目標價為210.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.55元上修至5.72元，其中最高估值5.95元，最低估值5.45元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.95(5.69)
|6.84
|7.68
|8.04
|最低值
|5.45(5.45)
|6.18
|7.2
|8.04
|平均值
|5.67(5.56)
|6.4
|7.4
|8.04
|中位數
|5.72(5.55)
|6.33
|7.36
|8.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.36億
|27.36億
|30.28億
|27.93億
|最低值
|22.65億
|24.13億
|25.89億
|27.93億
|平均值
|22.90億
|24.87億
|27.16億
|27.93億
|中位數
|22.86億
|24.45億
|26.23億
|27.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.08
|7.36
|3.52
|4.45
|5.05
|營業收入
|27.61億
|31.80億
|20.35億
|20.86億
|21.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Crane Co(CR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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