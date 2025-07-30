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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane Co(CR-US)EPS預估上修至5.72元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.55元上修至5.72元，其中最高估值5.95元，最低估值5.45元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.95(5.69)6.847.688.04
最低值5.45(5.45)6.187.28.04
平均值5.67(5.56)6.47.48.04
中位數5.72(5.55)6.337.368.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.36億27.36億30.28億27.93億
最低值22.65億24.13億25.89億27.93億
平均值22.90億24.87億27.16億27.93億
中位數22.86億24.45億26.23億27.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.087.363.524.455.05
營業收入27.61億31.80億20.35億20.86億21.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Crane Co(CR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCR

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