鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)EPS預估上修至-0.46元，預估目標價為12.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.48元上修至-0.46元，其中最高估值-0.45元，最低估值-0.53元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.45(-0.47)
|-0.41
|-0.34
|-0.11
|最低值
|-0.53(-0.53)
|-0.51
|-0.5
|-0.36
|平均值
|-0.47(-0.49)
|-0.46
|-0.41
|-0.22
|中位數
|-0.46(-0.48)
|-0.46
|-0.41
|-0.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|500萬
|7,664萬
|4.66億
|10.99億
|最低值
|300萬
|1,540萬
|7,723萬
|6.58億
|平均值
|373萬
|3,568萬
|2.63億
|8.33億
|中位數
|374萬
|3,300萬
|2.47億
|7.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-1.22
|-1.51
|-0.60
|-0.46
|營業收入
|0.00
|8,254萬
|6,800萬
|0.00
|0.00
