search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)EPS預估上修至-0.46元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.48元上修至-0.46元，其中最高估值-0.45元，最低估值-0.53元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.45(-0.47)-0.41-0.34-0.11
最低值-0.53(-0.53)-0.51-0.5-0.36
平均值-0.47(-0.49)-0.46-0.41-0.22
中位數-0.46(-0.48)-0.46-0.41-0.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值500萬7,664萬4.66億10.99億
最低值300萬1,540萬7,723萬6.58億
平均值373萬3,568萬2.63億8.33億
中位數374萬3,300萬2.47億7.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---1.22-1.51-0.60-0.46
營業收入0.008,254萬6,800萬0.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Aurora Innovation Inc - Class A(AUR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAUR

相關行情

台股首頁我要存股
Aurora Innovation Inc - Class A4.89-5.96%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty