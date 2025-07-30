鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane CoCR-US的目標價調升至210元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至210元，調升幅度5%。其中最高估值230元，最低估值187元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Crane Co評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀1位。
Crane Co今(30日)收盤價為196.43元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI熱潮帶動核電投資 這檔股票可望成黑馬
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane CoCR-US的目標價調升至200元，幅度約5.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nextracker Inc - Class A(NXT-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為69.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為10.37元
下一篇