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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crane CoCR-US的目標價調升至210元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Crane Co(CR-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至210元，調升幅度5%。其中最高估值230元，最低估值187元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Crane Co評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀1位。

Crane Co今(30日)收盤價為196.43元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CR市場預估目標價

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