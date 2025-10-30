鉅亨速報 - Factset 最新調查：匯豐控股(HSBC-US)EPS預估上修至7.2元，預估目標價為56.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對匯豐控股(HSBC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.08元上修至7.2元，其中最高估值7.71元，最低估值5.8元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.71(7.45)
|8.1
|9.2
|9.15
|最低值
|5.8(5.8)
|6.55
|6.45
|7.85
|平均值
|7.06(6.92)
|7.42
|8.02
|8.48
|中位數
|7.2(7.08)
|7.43
|8.14
|8.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|707.41億
|712.62億
|738.40億
|754.36億
|最低值
|653.40億
|660.49億
|685.82億
|717.71億
|平均值
|686.21億
|692.66億
|713.69億
|732.69億
|中位數
|688.79億
|691.20億
|711.08億
|726.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.96
|3.10
|3.75
|5.77
|6.25
|營業收入
|782.66億
|726.52億
|935.05億
|1,359.29億
|1,490.51億
詳細資訊請看美股內頁：
匯豐控股(HSBC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
