鉅亨速報 - Factset 最新調查：匯豐控股(HSBC-US)EPS預估上修至7.2元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對匯豐控股(HSBC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.08元上修至7.2元，其中最高估值7.71元，最低估值5.8元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.71(7.45)8.19.29.15
最低值5.8(5.8)6.556.457.85
平均值7.06(6.92)7.428.028.48
中位數7.2(7.08)7.438.148.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值707.41億712.62億738.40億754.36億
最低值653.40億660.49億685.82億717.71億
平均值686.21億692.66億713.69億732.69億
中位數688.79億691.20億711.08億726.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.963.103.755.776.25
營業收入782.66億726.52億935.05億1,359.29億1,490.51億

詳細資訊請看美股內頁：
匯豐控股(HSBC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSHSBC

