鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-09 14:40

擁有全球約 3.2% 比特幣流通量的數位資產巨頭 MicroStrategy(MSTR-US) ，正以一場顛覆性的資產負債表革命，重新定「公司」的傳統邊界。MicroStrategy 目前持有 64 萬 31 枚比特幣。

從軟體到數位主權！MicroStrategy擁全球比特幣流通量3.2% 專家：重新定義「公司」邊界

這家曾以商業軟體為主業的美國企業，如今已非傳統意義上的公司，持有逾 64 萬枚比特幣，不僅成為全球最大企業比特幣持有者，更以 774 億美元的資產規模超越紐約梅隆銀行、巴克萊銀行等百年金融巨頭。若以國家 GDP 類比，這一數字相當於斯洛維尼亞的 GDP 水準。

MicroStrategy 以一組組的震撼資料證明一家非金融企業，透過資產選擇，已站在傳統金融秩序的頂端，建構起擁有「獨立貨幣政策」(持續買入比特幣) 的「微觀主權」實體。

在資產端，MicroStrategy 徹底拋棄傳統現金儲備，將比特幣奉為核心儲備資產，這項決策源自於 MicroStrategy 執行長 Michael Saylor 的信念：比特幣是優於法幣的「數位黃金」。

MicroStrategy 這個極端樣本正重塑商業世界的策略版圖。對企業而言，它開闢了國庫管理的新典範，閒置資金除國債、理財外，還可配置非主權信用的全球性數位資產。

但風險仍大，MicroStrategy 股價與比特幣價格高度捆綁，槓桿放大收益的同時，也埋下流動性危機隱患，加上監管不確定性、主營業務邊緣化、關鍵人依賴等問題，考驗著這一模式的可持續性。