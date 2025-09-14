工業富聯贛州智慧製造計畫二期啟動 預計2027年投產
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 工業富聯 (Fii)(601138-CN) 贛州智慧製造計畫二期本月正式動工。規劃約 43.1 萬平方公尺，計畫今年底建進場，2027 年廠房投入使用。
工業富聯贛州智慧製造計畫於 2022 年 1 月簽約，分兩期興建。該項目是贛州目前引進的投資規模最大的高端智慧製造項目，也是工業富聯目前在中國大陸投資最大、建造最新、數位化智慧化程度最高的園區。
計畫一期於 2022 年 6 月動工，僅用 122 天就完成了主體結構封頂，並比原定計劃提前 2 年兌現；3 年多來，工業富聯累計在贛州帶動就業 3 萬餘人，實現產值超 600 億元、進出口總值超 1000 億元，成為江西最大的外貿出口企業。
工業富聯二期將充分發揮在 AI、智慧製造領域的優勢，持續加大科技投入及增加產品品類，加速推進在智慧設計、智慧設備、智慧生產方面的發展，朝著「智慧領航、以人為本、綠色生態」標竿園區目標加速邁進。
工業富聯董事長鄭弘孟表示，贛州計畫是公司「深耕中國大陸佈局全球市場」策略的重要支點，計畫一期的成功運營，進一步堅定了公司深化合作、共謀發展的信心，隨著計畫二期的持續推進，將進一步發揮龍頭作用。
