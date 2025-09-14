鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-14 11:50

‌



工業富聯贛州智慧製造計畫二期啟動 預計2027年投產。(圖：工業富聯)

工業富聯贛州智慧製造計畫於 2022 年 1 月簽約，分兩期興建。該項目是贛州目前引進的投資規模最大的高端智慧製造項目，也是工業富聯目前在中國大陸投資最大、建造最新、數位化智慧化程度最高的園區。

‌



計畫一期於 2022 年 6 月動工，僅用 122 天就完成了主體結構封頂，並比原定計劃提前 2 年兌現；3 年多來，工業富聯累計在贛州帶動就業 3 萬餘人，實現產值超 600 億元、進出口總值超 1000 億元，成為江西最大的外貿出口企業。

工業富聯二期將充分發揮在 AI、智慧製造領域的優勢，持續加大科技投入及增加產品品類，加速推進在智慧設計、智慧設備、智慧生產方面的發展，朝著「智慧領航、以人為本、綠色生態」標竿園區目標加速邁進。