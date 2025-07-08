A股放量大漲！工業富聯奔漲停 算力產業鏈跟進噴發
鉅亨網新聞中心
A 股市場周二 (8 日) 上午顯著上漲，上證指數上漲 0.58%，逼近 3500 點大關，深證成指與創業板指分別也有 1.27% 和 2.25% 的強勁漲幅。市場的樂觀情緒主要由兩大主線驅動：AI 產業鏈的強勢爆發與光伏概念股的全面走強，而這背後共同的催化劑則是多家龍頭企業發布的亮眼中期業績預告。
科技股成為本次反彈的核心力量。AI 龍頭工業富聯 (601138-CN) 在中報預告發布後，今日上午放量漲停，成交額高達 71.92 億元，位居 A 股之首。其預計上半年歸母淨利潤同比增長近四成，第二季度 AI 伺服器營收同比增長更超過 60%，強勁的業績從基本面驗證了 AI 行業的高景氣度。
受此提振，整個算力產業鏈應聲大漲，新易盛 (300502-CN) 、勝宏科技 (300476-CN) 等龍頭股價均創下歷史新高。同時，印刷電路板（PCB）板塊表現搶眼，多家公司股價觸及「20CM」漲停。國盛證券分析指出，AI 伺服器和 HPC 系統正成為高階 PCB 需求的核心驅動力，相關產業鏈的業績爆發潛力值得高度關注。
另一大亮點來自太陽能產業。光電設備、BC 電池等相關板塊集體大漲，通威股份等多股漲停，大全能源 (688303-CN) 、陽光電源 (300274-CN) 等龍頭股亦大幅上揚。華西證券認為，在市場流動性充裕及政策預期的雙重利好下，光伏產業鏈的多個細分環節正迎來絕佳的投資機遇。
除了科技與新能源，傳統板塊的績優股同樣表現出色。華銀電力 (600744-CN) 在預告上半年淨利潤同比增長高達 36 至 44 倍後，今日再度漲停，實現了 6 天 5 板的驚人走勢。
A 股市場這波漲勢，清晰地反映出資金正在積極追逐那些具備實質性業績支撐，以及高成長前景的產業龍頭，市場信心得到顯著提振。
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