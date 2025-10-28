鉅亨網編輯林羿君 2025-10-28 16:50

OpenAI 宣布，將首次在印度舉辦開發者大會「DevDay Exchange」，為慶祝這一時刻，自 11 月 4 日起向印度用戶免費提供為期一年的 ChatGPT Go 訂閱服務，以提高其佔領 14 億人口市場的實力。

OpenAI對印度狂撒福利！開發者大會前夕 送用戶免費一年ChatGPT。(圖:shutterstock)

該公司表示，除新註冊用戶外，現有 ChatGPT Go 訂閱用戶也將自動獲得 12 個月的額外使用期限。

ChatGPT Go 是 OpenAI 於 8 月在印度推出的低價訂閱方案，月費僅 399 盧比，旨在讓更多人以較低成本獲得 ChatGPT 高級訂閱。相較於免費版，ChatGPT Go 提供更高額度，並支援影像產生功能、檔案上傳及改進的記憶功能，以便提供更個人化的對話體驗。

OpenAI 表示，自該計劃推出以來，印度付費用戶數量在首月內已翻倍。目前，ChatGPT Go 已拓展至近 90 個國家。印度是 OpenAI 在全球的第二大市場，僅次於美國，同時也是成長最快的市場之一。數百萬印度開發者、學生及專業人士每天使用 ChatGPT 進行學習與工作。

OpenAI 副總裁兼 ChatGPT 負責人 Nick Turley 表示，自從在印度推出 ChatGPT Go 以來，看到的用戶創造力和應用熱情令人鼓舞。為了讓更多人能夠便捷地體驗先進的人工智能，決定在印度首次舉辦 DevDay Exchange 活動前，提供一年的免費使用機會。

OpenAI 表示，此舉是其印度優先 (India-first) 戰略的延續，並支持印度政府的「IndiaAI Mission」計劃，進一步推動當地人工智慧生態的發展。