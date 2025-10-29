鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-29 16:20

中國 A 股三大指數周三 (29 日) 齊步收漲，上證指數(SSEC) 再度站上 4000 點，收在 10 年來新高，創業板指亦創今年新高，北證 50 指數更強漲逾 8%，主要受到美股財報表現激勵，以及市場對北京和華盛頓即將舉行的重要領導人會晤充滿期待。

〈陸股盤後〉川習會前景樂觀 北證50飆逾8% 滬指收在4000點之上創十年新高 （圖：Shutterstock）

滬指周三收高 0.7% 至 4016.33 點，深證成指 (SZI) 收紅 1.95% 至 13691.38 點，創業板指收漲 2.93% 至 3324.27 點，滬深兩市成交額人民幣 2 兆 2560.3 億元，較前一交易日增量 1081.7 億元，連 3 日成交額破 2 兆元人民幣。

大盤方面，各個族群加速輪動，儲能類股爆發，陽光能源再創新高，阿特斯、隆基綠能、通潤裝備、通威股份等多股漲停，太陽能類股爆發，隆基綠能、通威股份等多股漲停。此外，有色金屬類股快速拉升，南山鋁業、常鋁股份、中孚實業漲停，海南板塊全天走強，海南發展、海德股份、中鎢高新、海汽集團漲停。固態電池概念股持續拉升，方大炭素連兩日漲停，先導智慧亦漲近 13%。

下跌族群方面，銀行股領跌，成都銀行跌近 6%，廈門銀行、浦發銀行跌超 4%。酒類、港口、公路、租售同權、兵裝重組概念股跌幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2664 檔股票上漲，2621 檔收跌，平盤 151 檔，滬深北三市共 112 檔股票漲幅在 9% 以上，13 檔股票跌幅在 9% 以上。

太平洋證券認為，滬指時隔十年再次見到 4000 點，周二 (28 日) 盤中雖有跌破，但十年大底的突破為 A 股後續再創新高提供堅實基礎，指數方面任何拉回的支撐皆為買點，上證 50 量價最為穩定，是更為確定的選擇。科技股在四中全會催化下大漲，明星科技股多已創新高或接近前高，沒有科技部位的投資者不建議追高，有色、煤炭、銀行、核電、軍工等族群仍在低檔，牛市會撫平每一處「窪地」，買在無人問津處，賣在人聲鼎沸時是獲得超額收益的必要條件。

興業證券認為，隨著中美進行貿易談判、降息預期強化，海外擾動最大的時刻也許已逐步過去，更重要的是「十五五」公報積極定調提振信心、凝聚共識、夯實本輪行情向好的中長期敘事。 結構上，前期避險交易帶來的「再平衡」帶動結構上的性價比問題逐步消化後，景氣優勢、產業趨勢與政策支援疊加，以積極挖掘科技成長產業機會為主，重視 AI、軍工、創新藥族群。