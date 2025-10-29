AI電力需求風暴？經部掛保證：2032年前供應無虞 關鍵在「它」如期上線 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-29 12:25

‌



面對台灣產業界面臨 AI 浪潮帶動的巨額電力需求，以及近日立法院經濟委員會內外對電力穩定性的高度關切，經濟部長龔明鑫今（29）日受訪時給予明確且堅定的答覆。他強調，政府對於發展人工智慧（AI）所需的電力供應已進行了周延的規劃與審慎的估算，公私部門的算力已納入估算，足以支持台灣高科技產業在未來十年的發展需求，目前電力供應的首要關鍵在於所有新的發電廠，尤其是天然氣發電廠要準時上線。

I電力需求風暴？經部掛保證：2032年前供應無虞 已納入算力需求 關鍵在「它」如期上線。（鉅亨網資料照）

龔明鑫指出，台電在電網配置和長期能源建設計畫中，早已充分納入了公部門與民間企業發展 AI 所需的龐大算力需求。這些需求不論是來自於大型資料中心（IDC）、超級電腦運算，或是半導體產業升級衍生的算力攀升，都已全數納入至 2032 年之前的整體電力供需估算規劃之中。

‌



龔明鑫說明，目前電力供應的首要關鍵在於所有新的發電廠，尤其是天然氣發電廠的建置進度，必須能夠按照既定的時程如期、如質地投入上線營運。龔部長強調，只要這些重要的天然氣機組能夠按時並順利地併網發電，那麼在 2032 年之前的電力供應便能完全確保無虞，足以支撐國內 AI 產業的蓬勃發展，打消外界對於 AI 搶電可能導致缺電的憂慮。

龔明鑫指出，政府的視野不僅止於近期的目標。他表示，除了 2032 年之前的短期與中期規劃已完成估算與部署外，政府對於更長遠的電力需求也有更完善、更具前瞻性的佈局。針對 2032 年之後的電力供應藍圖，經濟部將持續進行長期且滾動式的佈局規劃，包含加速推動再生能源發展、強化電網韌性以及導入節能技術等多元策略。