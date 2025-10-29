search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估下修至12.04元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.3元下修至12.04元，其中最高估值14.84元，最低估值10.52元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值14.84(14.84)17.6615
最低值10.52(10.52)11.7615
平均值12.04(12.27)13.7715
中位數12.04(12.3)13.2815

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值372.28億410.19億360.80億
最低值327.51億349.29億360.80億
平均值346.81億372.17億360.80億
中位數346.77億364.98億360.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS11.4116.5113.8214.34
營業收入277.74億334.80億354.60億368.01億

詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDHI

相關行情

台股首頁我要存股
D.R. Horton公司153.75-3.22%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty