鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估下修至12.04元，預估目標價為175.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.3元下修至12.04元，其中最高估值14.84元，最低估值10.52元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.84(14.84)
|17.66
|15
|最低值
|10.52(10.52)
|11.76
|15
|平均值
|12.04(12.27)
|13.77
|15
|中位數
|12.04(12.3)
|13.28
|15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|372.28億
|410.19億
|360.80億
|最低值
|327.51億
|349.29億
|360.80億
|平均值
|346.81億
|372.17億
|360.80億
|中位數
|346.77億
|364.98億
|360.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.41
|16.51
|13.82
|14.34
|營業收入
|277.74億
|334.80億
|354.60億
|368.01億
詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
