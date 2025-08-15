鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司DHI-US的目標價調升至170元，幅度約4.94%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)提出目標價估值：中位數由162元上修至170元，調升幅度4.94%。其中最高估值187元，最低估值110元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予D.R. Horton公司評價：積極樂觀6位、保持中立11位、保守悲觀3位。
D.R. Horton公司今(15日)收盤價為163.9元。近5日股價上漲4.94%，標普指數上漲2.03%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
