鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估上修至2.11元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元上修至2.11元，其中最高估值2.6元，最低估值1.3元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.6(2.29)
|3.76
|4.71
|5.41
|最低值
|1.3(1.3)
|1.16
|2.57
|3.4
|平均值
|2.1(1.95)
|2.41
|3.49
|4.27
|中位數
|2.11(1.95)
|2.3
|3.37
|4.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|124.51億
|134.26億
|139.47億
|149.49億
|最低值
|121.43億
|124.29億
|132.05億
|139.04億
|平均值
|122.82億
|128.17億
|136.24億
|143.86億
|中位數
|122.52億
|127.99億
|136.79億
|143.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.93
|-1.26
|-12.56
|-6.47
|-4.00
|營業收入
|141.45億
|137.08億
|122.18億
|120.03億
|118.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
