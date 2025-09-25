鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為83.00元
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.92元，其中最高估值2.22元，最低估值1.3元，預估目標價為83.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.22(2.22)
|3.21
|4.26
|4.71
|最低值
|1.3(1.3)
|1.16
|2.29
|3.18
|平均值
|1.9(1.89)
|2.22
|3.21
|3.89
|中位數
|1.92(1.88)
|2.16
|3.03
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|123.58億
|132.69億
|139.50億
|149.49億
|最低值
|121.38億
|121.38億
|130.80億
|139.04億
|平均值
|122.33億
|127.40億
|135.62億
|143.31億
|中位數
|122.35億
|127.47億
|135.23億
|143.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.93
|-1.26
|-12.56
|-6.47
|-4.00
|營業收入
|141.45億
|137.08億
|122.18億
|120.03億
|118.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
