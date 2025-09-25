search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為83.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.92元，其中最高估值2.22元，最低估值1.3元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.22(2.22)3.214.264.71
最低值1.3(1.3)1.162.293.18
平均值1.9(1.89)2.223.213.89
中位數1.92(1.88)2.163.033.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值123.58億132.69億139.50億149.49億
最低值121.38億121.38億130.80億139.04億
平均值122.33億127.40億135.62億143.31億
中位數122.35億127.47億135.23億143.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.93-1.26-12.56-6.47-4.00
營業收入141.45億137.08億122.18億120.03億118.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

