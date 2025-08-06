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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為81.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.83元，其中最高估值2.22元，最低估值0.21元，預估目標價為81.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.22(2.22)3.214.566.06
最低值0.21(0.21)1.132.293.18
平均值1.72(1.66)2.153.234.2
中位數1.83(1.8)2.123.24.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值123.58億132.69億139.50億149.49億
最低值118.62億120.59億124.52億129.20億
平均值122.10億127.04億134.98億141.08億
中位數122.29億127.44億135.04億141.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.93-1.26-12.56-6.47-4.00
營業收入141.45億137.08億122.18億120.03億118.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSW

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