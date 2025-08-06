鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為81.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.83元，其中最高估值2.22元，最低估值0.21元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.22(2.22)
|3.21
|4.56
|6.06
|最低值
|0.21(0.21)
|1.13
|2.29
|3.18
|平均值
|1.72(1.66)
|2.15
|3.23
|4.2
|中位數
|1.83(1.8)
|2.12
|3.2
|4.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|123.58億
|132.69億
|139.50億
|149.49億
|最低值
|118.62億
|120.59億
|124.52億
|129.20億
|平均值
|122.10億
|127.04億
|134.98億
|141.08億
|中位數
|122.29億
|127.44億
|135.04億
|141.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.93
|-1.26
|-12.56
|-6.47
|-4.00
|營業收入
|141.45億
|137.08億
|122.18億
|120.03億
|118.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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