鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估上修至2.31元，預估目標價為29.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.27元上修至2.31元，其中最高估值2.37元，最低估值2.22元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.37(2.37)
|2.45
|2.55
|最低值
|2.22(2.2)
|2.21
|2.3
|平均值
|2.31(2.28)
|2.35
|2.4
|中位數
|2.31(2.27)
|2.35
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|155.15億
|156.66億
|162.56億
|最低值
|149.23億
|151.81億
|153.82億
|平均值
|152.27億
|153.13億
|156.67億
|中位數
|152.45億
|152.66億
|155.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.24
|2.29
|0.05
|2.51
|營業收入
|151.86億
|162.64億
|145.98億
|141.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為28.75元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估下修至2.31元，預估目標價為29.25元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為120.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為86.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇