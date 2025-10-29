鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估上修至2.31元，預估目標價為29.00元

search icon



Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估上修至2.31元，預估目標價為29.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.27元上修至2.31元，其中最高估值2.37元，最低估值2.22元，預估目標價為29.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.37(2.37)2.452.55
最低值2.22(2.2)2.212.3
平均值2.31(2.28)2.352.4
中位數2.31(2.27)2.352.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值155.15億156.66億162.56億
最低值149.23億151.81億153.82億
平均值152.27億153.13億156.67億
中位數152.45億152.66億155.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.290.052.51
營業收入151.86億162.64億145.98億141.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSFD

