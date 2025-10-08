search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估下修至2.31元，預估目標價為29.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.35元下修至2.31元，其中最高估值2.43元，最低估值2.2元，預估目標價為29.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.43(2.43)2.512.63
最低值2.2(2.22)2.212.3
平均值2.31(2.33)2.372.43
中位數2.31(2.35)2.382.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值153.67億152.79億156.86億
最低值149.23億147.89億153.82億
平均值151.83億151.62億155.52億
中位數151.95億152.41億155.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.290.052.51
營業收入151.86億162.64億145.98億141.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSFD

相關行情

台股首頁我要存股
Smithfield Foods, Inc.21.72-2.69%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty