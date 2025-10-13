search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為28.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.31元下修至2.27元，其中最高估值2.43元，最低估值2.2元，預估目標價為28.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.43(2.43)2.512.63
最低值2.2(2.2)2.212.3
平均值2.29(2.31)2.352.41
中位數2.27(2.31)2.352.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值153.67億152.83億156.86億
最低值149.23億147.89億153.82億
平均值151.82億151.63億155.52億
中位數151.90億152.41億155.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.290.052.51
營業收入151.86億162.64億145.98億141.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSFD

相關行情

台股首頁我要存股
Smithfield Foods, Inc.21.16-2.89%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty