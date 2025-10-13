鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為28.75元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.31元下修至2.27元，其中最高估值2.43元，最低估值2.2元，預估目標價為28.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.43(2.43)
|2.51
|2.63
|最低值
|2.2(2.2)
|2.21
|2.3
|平均值
|2.29(2.31)
|2.35
|2.41
|中位數
|2.27(2.31)
|2.35
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|153.67億
|152.83億
|156.86億
|最低值
|149.23億
|147.89億
|153.82億
|平均值
|151.82億
|151.63億
|155.52億
|中位數
|151.90億
|152.41億
|155.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.24
|2.29
|0.05
|2.51
|營業收入
|151.86億
|162.64億
|145.98億
|141.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Smithfield Foods, Inc.(SFD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
