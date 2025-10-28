鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為165元

總覽

兩天內變盤?力積電 旺宏 康舒 下個買點? 【華邦電第2 第2】目標翻倍

【量大強漲股整理】輝達GTC.DC大會登場下，下一波主角換誰表現?

Metals Focus年度報告：看漲黃金明年衝破5000美元 白銀上看60美元

國巨9月自結純益年增25% 華新科Q3轉盈EPS 2.07元

比爾蓋茲：中國在核能的投資超「全球其他國家總和的兩倍」、美國遇挑戰