鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為165元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.54元上修至3.61元，其中最高估值5.33元，最低估值2.09元，預估目標價為165元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.33(5.33)
|13.77
|19.68
|最低值
|2.09(2.09)
|6.14
|8.1
|平均值
|3.71(3.7)
|8.72
|11.77
|中位數
|3.61(3.54)
|8.49
|11.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|135,967,000
|169,780,000
|206,734,110
|最低值
|128,885,000
|141,430,870
|149,447,650
|平均值
|132,455,520
|154,578,160
|172,613,520
|中位數
|132,149,500
|153,175,660
|168,834,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.34
|7.88
|20.08
|8.98
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
