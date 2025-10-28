鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至3.61元，預估目標價為165元

search icon



根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.54元上修至3.61元，其中最高估值5.33元，最低估值2.09元，預估目標價為165元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.33(5.33)13.7719.68
最低值2.09(2.09)6.148.1
平均值3.71(3.7)8.7211.77
中位數3.61(3.54)8.4911.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值135,967,000169,780,000206,734,110
最低值128,885,000141,430,870149,447,650
平均值132,455,520154,578,160172,613,520
中位數132,149,500153,175,660168,834,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.347.8820.088.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		115,373,282104,036,151140,489,172104,562,747

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

