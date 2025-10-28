鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為55元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.22元上修至0.3元，其中最高估值1.01元，最低估值-0.43元，預估目標價為55元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.01(1.01)
|5.88
|5.69
|最低值
|-0.43(-0.43)
|0.62
|1.59
|平均值
|0.3(0.29)
|3.1
|4.43
|中位數
|0.3(0.22)
|3.16
|5.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|94,223,020
|138,702,000
|162,895,030
|最低值
|84,818,000
|93,085,000
|102,913,540
|平均值
|87,879,780
|112,127,360
|132,465,510
|中位數
|86,955,420
|108,637,070
|127,464,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.14
|-0.29
|3.25
|3.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|81,609,768
|75,006,078
|94,529,790
|99,569,924
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)目標價調升至55元，幅度約8.91%
- 記憶體超級循環，撐起台股半邊天！漲價潮下的獲利爆發力！
- 盤中速報 - 華邦電(2344)大漲7.07%，報54.5元
- 外資近5日買超個股
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇