大聯大整合智慧倉儲股權 強化半導體供應鏈服務能量
鉅亨網記者魏志豪 台北
大聯大 (3702-TW) 今 (28) 日宣布，為落實集團專業分工、提升 LaaS (Logistics as a Service，物流即服務)業務營運效率及市占率，董事會通過集團旗下轉投資股權調整，此一行動將更有助於集團深化「WPG 2.0 半導體供應鏈服務平台」之布局。
為統合智慧倉儲代工服務平台，並積極應對市場對高效率智慧倉儲的龐大需求，大聯大決定將原隸屬於台灣、大陸及香港等地後勤單位的倉儲部門，統一納入共創智能股份有限公司旗下，使其成為集團智慧倉儲與供應鏈服務的旗艦公司，股權調整預計於明年第一季完成。
大聯大看好，此次股權整合完成後，將顯著增加集團作為半導體零組件供應鏈服務提供商的服務價值與內涵，並藉由提高倉儲營運規模來創造長期競爭優勢，未來亦不排除共創智能邁入資本市場獨立上市。
依董事會決議，大聯大將透過子公司間股權交換進行資產分割，將相關物流轉投資業務分割讓予共創智能，本次分割業務暫定價值新台幣 10.33 億元，基準日暫訂為 115 年 1 月 21 日，相關程序將依企業併購法辦理。
大聯大半導體零組件智慧倉儲事業 LaaS 業務自 2022 年稅後轉盈，截至今年上半年，商品交運總額 (GMV) 大幅成長 39.9%、達 157 億 4 仟 2 佰萬美元，帶動服務費收入及淨利年成長高達 55.3%、達 US$480 萬美元，市場滲透率達到 4.3%，充分顯現 LaaS 的強勁增長動能與巨大潛力。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 大聯大攜手12家大廠 推動產業邁向AI時代
- Q3營收上看2650億元挑戰新高 關稅將轉嫁給客戶
- 一周內斷料警報！安世半導體風暴蔓延全歐洲
- 【時事觀察】安世半導體被凍結！全球供應鏈震盪，台灣二極體廠迎關鍵轉單潮？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告