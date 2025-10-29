全球首家人形機器人服務員酒店 在上海開業

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-29 05:00

據人形機器人企業擎朗智能消息，上海虹橋香格里拉盛貿酒店周二（28 日）開業，擎朗智能攜旗下人形具身服務機器人 XMAN-R1、大載重機器人 S100、酒店機器人 W3、清潔機器人 C40、配送機器人 T10 / T3 等 8 台擎朗機器人全面上崗。

全球首家人形機器人服務員酒店在上海開業。（圖：IT之家）

據《IT 之家》報導，擎朗智能表示，這家酒店不僅成為全球首家擁有人形機器人服務員的酒店，更成為全球首家擁有通用 + 專用機器人協作的酒店。

接客服務員 XMAN-R1

擎朗 XMAN-R1 不僅能幫賓客開車門，主動問候來賓，進行趣味互動，還能遞送糖果。

智慧行李員：大載重機器人 S100

作為行業首個深度對接香格里拉酒店管理系統的智慧行李員，擎朗 S100 實現了「一鍵呼叫，即刻服務」的體驗。

賓客在辦理入住或退房時，均可召喚它前來運送行李。

配送機器人 W3

擎朗 W3 不僅可以引領賓客前往客房，還負責配送賓客點的外賣、酒店客需品等。它可穿行於酒店的走廊與電梯，將物品送達客房門口。

餐飲配送員：T10&T3

當顧客在該酒店餐廳吃飯的時候，T10 負責餐廳大堂區域餐食配送；T3 則專攻私密性更高的包廂。

清潔機器人 C40