中共四中全會公報沒提兩岸「和平統一」國台辦回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-29 11:22

‌



中共二十屆四中全會公報沒提兩岸「和平統一」，大陸國務院台灣事務辦公室周三（29 日）對此表示，北京願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不承諾放棄使用武力。

中共二十屆四中全會公報沒提兩岸「和平統一」。（圖：賴清德臉書）

據《央視》新聞，國務院台灣事務辦公室今日上午 10 時舉行例行記者會，發言人就近期兩岸熱點問題回答記者提問。

‌



有記者問，有輿論注意到，中共二十屆四中全會公報中強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，沒提「和平統一」，請問這有何寓意？

國務院台辦發言人彭慶恩對此表示，北京對台大政方針一貫、明確。「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。

彭慶恩說，北京願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

彭慶恩稱，和平統一需要兩岸同胞共同努力，相向而行。希望廣大台灣同胞與大陸一道，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光。