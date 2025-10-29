中共四中全會公報沒提兩岸「和平統一」國台辦回應！
鉅亨網編譯鍾詠翔
中共二十屆四中全會公報沒提兩岸「和平統一」，大陸國務院台灣事務辦公室周三（29 日）對此表示，北京願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不承諾放棄使用武力。
據《央視》新聞，國務院台灣事務辦公室今日上午 10 時舉行例行記者會，發言人就近期兩岸熱點問題回答記者提問。
有記者問，有輿論注意到，中共二十屆四中全會公報中強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，沒提「和平統一」，請問這有何寓意？
國務院台辦發言人彭慶恩對此表示，北京對台大政方針一貫、明確。「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。
彭慶恩說，北京願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。
彭慶恩稱，和平統一需要兩岸同胞共同努力，相向而行。希望廣大台灣同胞與大陸一道，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光。
彭慶恩提到，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。大陸人口多，市場廣，產業強，完全容得下台灣的商品和企業。立足大陸超大市場和規模經濟優勢，結合自身科技特色和人才優勢，台灣經濟發展將煥發新的活力。
