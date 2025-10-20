〈電商備戰雙11〉富邦媒momo Ads結合AI重塑廣告效益 衝刺Q4旺季

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-20 16:45

為迎接第四季電商購物旺季，富邦媒 (8454) 表示，旗下智慧廣告平台 momo Ads 持續整合站內外流量與 AI 優化能力，協助品牌以更高效率找到新客、推動轉換，力拚全力打造旺季的擴量關鍵引擎。

富邦媒momo Ads結合AI重塑廣告效益。(鉅亨網資料照)

富邦媒說明，電商競爭激烈，品牌面臨流量競爭和廣告成本雙重壓力，因此，富邦媒旗下 momo 聯播網自 5 月上線以來，結合站內搜尋、瀏覽與購物等第一方數據，一鍵延伸至 Meta 旗下平台，讓品牌能在消費者進站前即完成精準接觸，至今短短 5 個月吸引超過 2000 家品牌導入，顯示「站內＋站外」一體化投放的市場需求強勁。

富邦媒認為，面對即將來臨的雙 11 和黑五旺季，品牌若能運用站內數據描繪高價值用戶輪廓，可提前布局流量熱區，並成為搶攻成長動能的關鍵。

富邦媒進一步說明，從數據洞察、AI 技術應用到實際成效驗證，品牌主看見的不只是投放工具升級，更是行銷思維的進化，當流量成本高漲、注意力稀缺，誰能更早一步接觸消費者、以更精準訊息建立連結，才能在旺季戰局中脫穎而出。