盤後速報 - 牧德(3563)下週(11月4日)除權息2元，預估參考價478.18元
鉅亨網新聞中心
牧德(3563-TW)下週(11月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利1元，合計股利2元。
以今日(10月28日)收盤價527.00元計算，預估參考價為478.18元，權息值合計為48.82元，股息殖利率0.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
牧德(3563-TW)所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。近5日股價下跌0.93%，集中市場加權指數上漲1.1%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/04
|527.00
|1.0
|0.19%
|1.0
|2025/06/16
|576.0
|5.0
|0.87%
|0.0
|2024/08/20
|355.0
|1.0
|0.28%
|0.0
|2024/06/17
|413.5
|6.0
|1.45%
|0.0
|2023/11/20
|198.5
|1.0
|0.5%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 重AI砍傳產 00881、00733等6檔台股ETF換股一次看
- 盤中速報 - 牧德(3563)急拉4.36%報550.0元，成交416張
- 牧德半導體新設備待完全認證後出貨 有利Q4營運向上
- 台積電又双帶領台股創新！卡位第四季 誰是隱形飆股？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇