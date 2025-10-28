search icon



盤後速報 - 牧德(3563)下週(11月4日)除權息2元，預估參考價478.18元

鉅亨網新聞中心


牧德(3563-TW)下週(11月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利1元，合計股利2元。

以今日(10月28日)收盤價527.00元計算，預估參考價為478.18元，權息值合計為48.82元，股息殖利率0.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

牧德(3563-TW)所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。近5日股價下跌0.93%，集中市場加權指數上漲1.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/04 527.00 1.0 0.19% 1.0
2025/06/16 576.0 5.0 0.87% 0.0
2024/08/20 355.0 1.0 0.28% 0.0
2024/06/17 413.5 6.0 1.45% 0.0
2023/11/20 198.5 1.0 0.5% 0.0

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27949.11-0.16%
牧德527-0.94%

