鉅亨速報

盤後速報 - 聯發國際(2756)次交易(30)日除息1.3元，參考價90.6元

鉅亨網新聞中心


聯發國際(2756-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

首日參考價為90.6元，相較今日收盤價91.90元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.41%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/30 91.90 1.3 1.41% 0.0
2025/03/27 80.1 1.3 1.62% 0.0
2024/08/23 78.4 1.2 1.53% 0.0
2024/03/27 86.8 2.5 2.88% 0.0
2023/03/30 149.0 2.5 1.68% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

