盤後速報 - 世紀(5314)次交易(28)日除息0.27元，參考價124.23元
鉅亨網新聞中心
世紀(5314-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.27元。
首日參考價為124.23元，相較今日收盤價124.50元，息值合計為0.27元，股息殖利率0.22%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/28
|124.50
|0.2744
|0.22%
|0.0
|2024/09/03
|165.5
|1.8
|1.09%
|0.0
|2006/07/12
|9.0200005
|0.1369675
|1.52%
|0.0
