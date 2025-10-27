search icon



盤後速報 - 世紀(5314)次交易(28)日除息0.27元，參考價124.23元

鉅亨網新聞中心


世紀(5314-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.27元。

首日參考價為124.23元，相較今日收盤價124.50元，息值合計為0.27元，股息殖利率0.22%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/28 124.50 0.2744 0.22% 0.0
2024/09/03 165.5 1.8 1.09% 0.0
2006/07/12 9.0200005 0.1369675 1.52% 0.0

台股除權息

#指標剛跌破

中強短弱
世紀

71.43%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
世紀

71.43%

勝率

