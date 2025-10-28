泓德能源全球儲能與光電布局9.4GW 明年營運爆發

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-28 15:03

‌



泓德能源 (6873-TW) 總經理周仕昌今 (28) 日表示，隨著 AI 與資料中心的需求快速成長，能源將是未來世界最重要的資源，集團著眼未來市場需求，預計至 2028 年集團在全球的總開發容量約 9.4GW，包括台、日、澳，其中又以儲能占比近 7 成為大宗，預期明年起海外營收將大幅提升，並於 2027 年貢獻過半的營收。

左至右為董事長謝源一、總經理周仕昌。(鉅亨網記者魏志豪攝)

周仕昌指出，儲能與虛擬電廠不僅是穩定電網的關鍵技術，也隨著技術成熟與規模化更具經濟和投資效益，從基礎建設成為可靈活運用的資產。展望未來，泓德能源將以基礎建設現代化、市場自由化、資產金融化、業務全球化為核心動能，推動集團永續成長。

‌



泓德能源今年台灣投資平台管理資產總額亦由新台幣 650 億元成長至 720 億元。在全球能源轉型與市場波動交錯的挑戰中，公司持續以每年投產超過 2GW 的速度推進全球布局，預計至 2028 年全球總開發容量將達 9.4GW，其中儲能佔比近 7 成，屆時將有近 5 成資產上線營運。

泓德能源預計自明年起，隨著海外項目陸續完工，海外營收占比將顯著提升，並於 2027 年貢獻超過 55% 的集團整體營收。

細分全球各市場，日本持續聚焦儲能項目開發，泓德能源預計於 2028 年完成建置 3.4GW。其中，與 Brawn Capital 共同開發的北海道 Helios 特高壓 50MW 儲能案場已於今年 7 月完工併網，預計於 11 月啟動營運並投入電力交易。

澳洲市場方面，光電與儲能項目同步推進，預計至 2028 年累計建置達 2.7GW。位於南澳的 Templers 大型儲能案場 (111MW/330MWh) 已與 ZEN Energy 簽署 20 年售電協議，預計於 2025 年底上線營運，此成功模式亦將複製至其他台灣及海外項目。