鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-28 14:50

美國財政部周二 (28 日) 表示，財長貝森特 (Scott Bessent) 與日本財務大臣片山皋月討論了匯率問題，貝森特強調了穩健貨幣政策的作用。外界解讀認為，這是對日本央行緩慢的升息腳步提出最新的批評。

美國財長貝森特呼籲日本實施「穩健」的貨幣政策(圖:shutterstock)

貝森特的言論時機，正值日本央行即將結束為期兩天的政策會議之際，市場普遍預期央行將暫緩升息。

美國財政部聲明指出，貝森特提醒，「穩健的貨幣政策制定和溝通」，在錨定通膨預期和防止匯率過度波動方面所扮演的重要角色。貝森特還表示，日本目前的經濟狀況，與 12 年前前首相安倍晉三推動「安倍經濟學」刺激措施時，已有實質上的不同。

貝森特做為華盛頓與東京之間貿易和匯率談判的監督者，他一再暗示，傾向於日本收緊貨幣政策。他曾在本月的年度國際貨幣基金 (IMF) 會議上指出，若日本央行遵循「適當的貨幣政策」，日元將會找到自己的水準。今年 8 月，他也曾批評日本央行在應對通膨風險方面落後於形勢。

不過，日本財務大臣片山在周一與貝森特會面後向記者表示，雙方並未直接觸及日本的貨幣政策。日本的新任首相高市早苗是安倍經濟學的支持者，她呼籲，日本央行應配合政府提振需求的努力，分析人士認為這是在反對日本央行的升息計畫。

事實上，自日本央行於 2024 年退出十年來大規模刺激措施後，僅升息兩次，目前借貸成本仍維持在 0.5% 的低水準。

批評人士將日元的疲軟歸咎於央行緩慢的升息步伐。日元走弱導致進口成本和更廣泛的通膨上升，已成為日本的政治難題。日本的核心通膨率已經連續 3 年多，高於央行設定的 2% 目標。

儘管日本央行總裁植田和男已表示將繼續升息的決心，但他同時強調必須謹慎行事，原因在於美國經濟增長放緩以及總統川普的關稅政策，可能對日本經濟造成不確定性。