鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-28 14:40

‌



美國資產規模最大銀行摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 近日宣布啟動 100 億美元戰略投資基金，並完成首筆 7500 萬美元投資，標的為美國愛達荷州礦業公司 Perpetua Resources(PPTA-US) ，資金將用於支持其金礦與銻礦計畫開發，此舉標誌著小摩在關鍵礦產領域的佈局正式落地，而黃金生產商 Agnico Eagle Mines(AEM-US) 亦向 Perpetua Resources 投資 1.8 億美元。

7500萬鎂！小摩啟動「美國優先」戰略投資基金 首筆投向關鍵礦產「銻」（圖：Shutterstock）

Perpetua 近期正推進 Stibnite 金礦計畫，該礦商開採的銻是軍事、半導體及電池製造的關鍵礦物，供應鏈戰略價值突出。

‌



小摩此次以 Perpetua 上周五 (24 日) 收盤價每股 23.3 美元購入 7500 萬美元普通股，並獲認股權證，未來三年可溢價認購近 120 萬股額外股份。

儘管基金定位「戰略投資」，小摩執行長戴蒙強調決策「100% 商業化」，小摩商業與投資銀行共同主管 Doug Petno 表示，此舉旨在支持對美國國安及經濟韌性至關重要的產業企業，並符合基金核心目標。

值得關注的是，小摩投資銀行部門此次擔任 Perpetua 顧問，體現其綜合金融能力對關鍵產業資本運作的深度介入。

專家指出，小摩罕見以直接股權投資佈局策略領域，其投資基金聚焦在美國關鍵安全領域，首投選擇銻礦項目，既呼應全球對關鍵礦物供應鏈安全的重視，也透過商業化邏輯平衡策略與效益。

Perpetua 執行長 Jon Cherry 則稱，小摩與 Agnico Eagle Mines 兩大機構的注資是對專案及美國關鍵礦產策略的「信任投票」。