阿根廷總統米萊領導的自由前進黨在周日 (26 日) 國會大選中大獲全勝，為其推動激進經濟改革掃清關鍵障礙。初步計票顯示，在逾 90% 計票完成後，自由前進黨以 40.8% 的全國得票率勝過反對派的 24.5%，在眾議院料將斬獲 64 個席次，參議院更將新增多個議席，徹底扭轉此前在國會微弱的影響力。

國會大選結果出爐！阿根廷總統米萊取得壓倒性勝利：這是轉捩點 選後改組內閣

阿根廷此次選舉最大亮點是布宜諾斯艾利斯省的「政治地震」，自由前進黨在反對派長期大本營的該省以 41.5% 得票率險勝反對派的 40.8%，標誌著米萊的支持力量已滲透傳統對手腹地。

反對派選前曾控制兩院多數席次，而米萊所屬黨派僅佔 37 席眾議員和 6 席參議員，但如今這一格局被徹底改寫。

米萊在勝選之夜活動上說：「今天是轉捩點，我們將開始建造偉大的阿根廷。」他還透露，選後將推動內閣改組，可能吸收中間派「進步聯盟」成員。

政治分析人士指出，得票率逾四成遠超預期，米萊未來可透過聯盟阻止反對派推翻其政策。此前專家預測，自由前進黨只要 35% 得票率即可穩定政局。

這次勝選更關乎米萊能否持續獲得美國總統川普的援助。川普政府近期承諾提供 400 億美元救助，包括已簽署的 200 億美元貨幣互換協議及可能的 200 億美元債務投資，但前提是米萊在國會站穩腳步。

分析師認為，周日選舉結果已完全掃除美阿兩國合作的主要障礙。

不過，米萊仍面臨雙重挑戰。一方面，他近期的支持率因削減公共開支、姐姐涉貪醜聞下滑；另一方面，市場對米萊改革長期效果的觀望情緒仍存。

但值得注意的是，米萊執政後，阿根廷月度通膨率已從 12.8% 降至 2.1%，並實現財政盈餘，放鬆管制措施亦獲部分肯定。

選舉結果公佈後，市場反應積極。分析師看好政治不確定性降低，將讓阿根廷債券、股票周一 (27 日) 齊步走漲，但披索恐因通膨隱憂繼續貶值。