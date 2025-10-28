佳格宣布投資東南亞數位健康平台HHG 強化東南亞數位健康策略藍圖

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-28 10:48

佳格食品集團 (1227-TW) 於健康產業持續布局，今宣布與亞洲領先的數位健康與保健平台 Hello Health Group (HHG) 建立戰略合作夥伴關係。佳格食品作為 HHG Pre-Series A 輪融資的策略投資人，旨在結合雙方優勢，共同推進東南亞市場健康產業生態系的建構，打造從營養到數位健康的整合創新模式，為集團在東南亞市場的長期發展佈局。

佳格宣布與 Hello Health Group戰略合作，強化東南亞數位健康策略藍圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

佳格與 Hello Health Group 戰略合作 強化東南亞數位健康策略藍圖。(圖：佳格提供)

佳格食品藉由在健康醫療食品、功能性食品研發上深厚的專業，持續拓展健康產業版圖。此次合作象徵集團為加速推動亞太策略佈局，積極投資未來增長動能的關鍵商業決策，彰顯佳格在「營養 × 科技 × 健康」整合創新的前瞻視野。透過結合 Hello Health Group 在東南亞區域橫跨越南、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國等八大市場的數位健康平台、超過上億的活躍用戶網絡、和亞洲唯一 AACI 認證，由專業醫師查核的健康內容，共同建構從預防醫學、營養干預到日常健康管理的產業創新生態系，為亞太區域民眾提供更符合個人需求、且更便利的營養健康管理解決方案。

佳格食品集團執行長曹博睿表示，佳格食品致力於以營養科學驅動健康創新，並積極實踐成為『全家人的營養健康夥伴』的企業使命。此次與 Hello Health Group 的合作，使我們能將多年深耕的營養專業轉化為更具影響力的數位健康服務。未來，我們期待結合科技力量，協助更多消費者在日常生活中強化營養識能，提升自我健康管理與決策的品質，讓健康成為生活中可實踐、且可持續的日常選擇。

Hello Health Group 執行長 Reynold D’Silva 表示，Hello Health Group 榮幸佳格食品集團成為 HHG 的策略投資夥伴。佳格食品是亞洲營養健康產業的典範，其創新精神與長期願景與我們高度一致。此合作不僅將為 HHG 創造策略性價值、開啟潛在商業成長機會，更為我們在東南亞市場持續推動個人化健康照護與營養教育注入強大動能。我們將攜手強化區域品牌影響力，推動更具永續性與包容性的健康生態圈。

雙方將持續深化關鍵策略合作，結合佳格食品集團在營養產品創新研發與供應鏈管理的優勢，以及 HHG 在數位健康內容平台的經驗，持續強化東南亞市場用戶的健康參與與行動轉化。未來更將以共同的願景為基礎，探索多元合作契機，加速推動亞洲健康與營養產業的永續發展與整合創新升級，以符合聯合國永續發展目標（SDGs）第 3 項「確保健康生活與促進各年齡層的福祉」，展現企業推動永續健康生態的共同承諾。

佳格食品集團為亞洲數位健康與保健平台，擁有超過萬名醫師資源、服務超過 1 億名活躍使用者，版圖涵蓋東南亞八大市場。公司以「健康賦能每一個人」為使命，結合專業內容、用戶社群與科技應用，協助用戶做出更明智的健康決策。目前已通過 AACI Trust 認證，並持續推進地區預防醫學發展，擴展其個人化健康照護方案與營運成長

成立於 1986 年的佳格食品集團，是亞洲營養與健康產業的重要代表企業。長期以營養科學驅動健康創新，積極實踐成為「全家的營養健康夥伴」的品牌使命。公司已累積取得 超過 44 張健康食品認證其多元產品涵蓋特殊醫療食品、機能保健營養補給、綜合健康食品、乳製品及飲品點心等領域，致力於以永續創新推動健康價值鏈，期許能為亞太地區上億家庭提供可信賴的營養健康解決方案。