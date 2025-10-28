鉅亨網編輯林羿君 2025-10-28 11:12

‌



由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。

韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救。(圖:shutterstock)

3500 億美元投資承諾 引發資本外流恐慌

‌



韓國總統李在明本週將在 APEC 峰會期間與川普會面，市場焦點已從數月前達成貿易協議框架的寬慰，轉向韓國為此付出的高昂代價。由於擔心這項協議可能帶來負面衝擊，韓國散戶對本國貨幣的信心持續動搖。

高盛在 24 日的報告中指出，散戶資金的大規模外流可能是韓元相對其他亞洲貨幣大幅跑輸的主要推手。這股恐慌情緒在韓國迅速蔓延。首爾一位 32 歲的上班族金智妍直言不諱地表達了她的焦慮：「韓元正在變成衛生紙。」

散戶無視股市牛市 專注海外資產保值

數據顯示，這股資本外逃趨勢正在加劇。根據韓國證券存管公司數據，韓國散戶持有的美國股票和債券規模本月已達到創紀錄的 1,840 億美元。對於新進投資者而言，悲觀情緒成為其投資生涯的起點。

京畿道一位科技新創公司員工 John Lee 表示：「現在投資韓元計價的資產就像投資於資產貶值，我真切地感到，投資美國是保護自己免受通膨影響的唯一途徑。」

諷刺的是，散戶大規模拋售韓元資產的行為，正值韓國股市經歷一輪驚人的多頭市場。今年以來，韓國綜合股價指數（Kospi）已飆漲近 70%，遠超美股指數回報。例如，輝達的晶片供應商 SK 海力士公司的股價更是上漲超過 2 倍。

然而，這場主要由大型機構投資者和外國資金推動的牛市，並未能說服本地散戶。儘管外國投資者今年下半年已向韓國股市投入約 130 億美元，但這筆金額已被散戶投資者的資金流出所抵消，甚至超額。

協議細節懸而未決 經濟前景蒙上陰影

引發市場焦慮的核心，是韓美投資協議細節的巨大不確定性，以及對韓國經濟前景的深層擔憂。

韓國總統李在明坦言，韓美雙方在如何投資、如何分配損益等所有貿易協議的關鍵細節上仍存重大分歧，這筆巨額資金將如何支出，至今仍懸而未決。

李在明曾暗示，如果無法達成有利條件，兩國可能無法在他與川普會晤前敲定最終協議。他強調：「美國當然會試圖最大化其利益，但這絕不能到對韓國造成災難性後果的程度。」