鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-27 16:51

‌



友達 (2409-TW) 宣布，串聯集團關係企業星耀能源、子公司宇沛永續與 21 家合作夥伴，前進「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan 2025）」，展示「儲能先行、光儲並進」產品組合，涵蓋工商與家戶場域應用，迎戰「表後儲能元年」。

友達攜21家夥伴建智慧能源生態圈 迎表後儲能元年。(圖：友達提供)

友達表示，全球資料中心用電與電氣化需求激增，再生能源佔比擴張、電網穩定與韌性備受考驗，因此，友達儲備智慧能源生態圈，整合電廠建置、再生能源投資及能源管理服務，全力儲備智慧能源生態圈，以緩解電費、提高能效、穩定供電，直取能源轉型、低碳淨零的智慧能源新局。

‌



隨著 AI 浪潮帶動電力需求增長，再生能源滲透率攀升，具有穩定的儲能系統才能改善電網韌性。友達跨工商廠辦與住宅建物，提出智慧儲能解決方案，透過導入表後儲能系統，快速調頻、調壓，優化能源使用效益，大幅減少尖峰用電，進行電力資源整合、電費優化，並可參與需量調度，達成儲能、節能、節費與穩定供電的目標，佈建智慧電網。

友達以優異的供應鏈整合能力，攜手生態圈夥伴互補產業鏈，壯大「友達能源商城」為通路領導品牌，可一站式購足能源產品，並搭配專業諮詢、安裝及維運服務，確保客戶享有可靠且高效的能源體驗，全面呼應政策補助與市場多元需求。

友達表示，集團佈局能源領域多年，具備統籌電廠建置及儲能開發的整合能力，並自主研發 SunVeillance 太陽能智慧雲端監控管理系統，實現即時監控與數據分析，同時透過戰情看板用戶可一目了然掌握電力資訊，亦結合風災警報等氣象資訊，有效減少人力成本並穩定發電，提升能源管理效益。

同時，友達透過關係企業「星耀能源」深耕電廠經營與投資，打造永續經營的綠能運營平台，並利用在地供應鏈優勢，進行產業鏈垂直整合與水平擴張，迄今成功併網的裝置容量約為 359MW。旗下投資電站「茂正綠能教育園區」，更以兼顧環境生態及社區永續發展。