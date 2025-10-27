LEO元件廠昇達科1-9月稅後純益3.03億元 EPS達4.6元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-27 18:53

昇達科 (3491-TW) 今 (27) 日公布最新獲利資訊，今年第三季營收 4.84 億元，前三季營收達 16.18 億元，第三季稅後純益 8848 萬元，每股純益 1.33 元，前三季營收達 16.18 億，稅後純益 3.03 億元，每股純益 4.6 元。

昇達科總經理吳東義。(鉅亨網記者張發攝)

昇達科在 2025 年第三季營收呈現逐月增長態勢，已擺脫季初因客戶測試而推遲提貨所造成營收谷底。進入正常交付進度後，低軌衛星產品營收占比持續提升，全季占比約 54.8%，而 9 月單月更進一步超過 58%、該月毛利率亦隨之推升達到 52.4%。累計前三季低軌衛星營收相較去年同期增長 19%。

昇達科指出，隨著主要低軌衛星客戶合作專案項目的擴增，新訂單隨之加速釋出，累加的低軌衛星產品未出貨訂單已超過新台幣 8 億元，依客戶交期安排超過 60% 將於今年第四季出貨，因此低軌衛星產品營收季增幅度可望達到更亮麗成果。此類訂單能見度的提升，反映主要國際衛星專案已進入密集量產與部署階段，帶動公司相關產品出貨動能持續放大。由於產品組合朝高利基、高門檻邁進，因此也將推升第四季毛利率與獲利率邁向歷史高峰。

因應低軌衛星市場持續成長的強勁需求，昇達科同步推進多項擴廠與產能布局計畫，以提升整體供應能力與營運效率，包括台灣汐止廠第一期產能已處於滿載稼動，汐止二期新廠區之高階精密製造及自動化設備與人員陸續進駐，預期於今年底前全面投產。另因應中長期需求，七堵三廠已完成擴建規劃，近期並另於同一園區購置生產廠房，產權移轉程序預計近期完成後，也將加速建置產能。

在昇達科海外部分：越南廠於本季通過重點客戶航太品質管理 (QMS) 稽核，此外，另規劃設置目前越南產能六倍規模的新廠區，該項建設工程亦緊湊推進中，未來將作為公司主要海外生產樞紐，有助於提升供應彈性、降低變動成本，進而加速全球布局進程。此佈局正對應全球衛星／毫米波通訊元件製造向地緣分散與成本優化趨勢。近期國內相關大廠亦陸續於越南或東南亞建廠，供應鏈趨勢愈趨明確。

整體而言，隨著國內外產能同步擴張，昇達科將能更靈活因應衛星通訊與航太、軍工等毫米波市場的持續擴張需求，進一步強化在全球供應鏈中的關鍵地位與競爭優勢。