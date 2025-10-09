面板雙虎9月營收表現不同調 群創繳雙增
鉅亨網記者彭昱文 台北
面板雙虎今 (9) 日公告 9 月營收，友達 (2409-TW) 營收 244.5 億元，月、年雙減、群創 (3481-TW) 營收 199 億元則繳雙增，呈現不同調，不過，雙虎第三季營收均優於上季。
友達 9 月營收 244.5 億元，月減 0.4%、年減 5.5%；第三季營收 699.1 億元，季增 1%、年減 10.1%；累計前 9 月營收 2112.46 億元，年減 0.1%，轉為衰退。
根據友達原先預估，第三季以 1 美元兌新台幣 29 元的匯率情境來看，顯示科技營收估季減、智慧移動也會衰退 5%；不過若以美元計價來看，顯示科技可望持平、智慧移動則可望成長；友達預計在 10 月 30 日召開法說。
群創 9 月營收 199 億元，月增 6.25 %、年增 2.7 %；第三季營收 578 億元，季增 2.82%、年增 4.23%；累計前三季營收 1670 億元，年增 4.4%。
依照群創原先對第三季的預估，大尺寸面板出貨量估季減低個位數百分比、整體平均單價 (Blended ASP) 估持平；中小尺寸面板出貨估季增低個位數百分比。
研調機構集邦 (TrendForce) 10 月上旬面板價格預測評論，第四季電視、顯示器、筆電面板需求走弱，不過，電視及顯示器面板透過產能調控，價格可望持穩，但部分筆電面板價格估走跌 0.1 美元。
