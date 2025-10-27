鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-27 09:32

‌



美國農業部上周六（25 日）發布通知，稱美國政府持續停擺，超過 4,000 萬美國人領取的食品援助，從 11 月起無法發放。

美國政府停擺持續，4,100萬低收入人群將無法獲得食品援助。（圖：Shutterstock）

美國農業部在通知中表示：「簡而言之，資金已經耗盡……11 月 1 日起將不會發放任何補貼。」

‌



美國農業部還指責參議院民主黨議員導致了這一僵局。

美國的「補充營養援助計畫」（SNAP）對諸多貧困家庭的食品預算起著至關重要的作用。

SNAP 計畫的運作方式，是向人們發放可充值的借記卡，他們可以用這些卡購買食品雜貨。

據美國國會預算與政策項目（CBPP）的數據，一戶四口之家，平均每月可獲得 715 美元補貼，折合每人每天約 6 美元。

美國農業部稱，超過 4,100 萬人依賴這項每月發放的福利金，換言之，每八個美國人中就有一人與這項計畫有關。在新墨西哥州等一些州，依賴該計畫的居民比例達 21%。