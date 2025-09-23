如何遊走美中之間？韓國總統李在明首度表態

鉅亨網新聞中心 2025-09-23 11:14

南韓總統李在明近期接受美國《紐約時報》專訪時，首次公開闡述南韓在新地緣政治格局下的外交方針。他明確表示，南韓將致力於扮演中美兩大國之間的「橋樑」，而非簡單地選邊站隊。

如何遊走美中之間？韓國總統李在明首度公開表態。

這項策略核心在於，南韓既要「站在美國一邊」，同時也必須「妥善處理對中國關係」，試圖在安全與經濟利益之間，走出一條獨特而艱難的平衡之道。

這番言論立即引起國際社會廣泛關注。長久以來，南韓在安全上高度依賴美國，而經濟上又與中國緊密相連，這種「兩難」處境日益凸顯。美國持續推動其印太戰略，要求盟友在半導體等關鍵技術領域限制對華出口，並透過「晶片四方聯盟」和「印太經濟框架」等倡議，逐步編織一個針對中國的包圍網，而南韓被視為其中不可或缺的一環。

然而，中國作為南韓最大的貿易夥伴，其在全球供應鏈中的關鍵地位不容忽視。以造船業為例，南韓作為全球第二大造船國，其產業的繁榮離不開中國龐大的市場與供應鏈支援。如果南韓完全倒向美國，並協助其對抗中國，無疑將對本國經濟造成巨大衝擊。

李在明提出的「橋樑論」正是試圖解決這一困境的外交嘗試。他將南韓比喻為一座橋樑，旨在連接而非割裂中美，既維護與美國的盟友關係，也確保與中國的經濟合作不受影響。然而，這條「鋼絲上的舞蹈」充滿挑戰，稍有不慎，便可能從「橋樑」淪為「夾心餅乾」。

南韓國內政治也因這一外交路線而產生分歧。親美派主張全面與美國結盟，保守派則因擔憂經濟後果而舉棋不定，而民族主義者則呼籲保持獨立自主。這三股勢力相互掣肘，使得李在明的中間路線備受考驗。

同時，南韓民眾對於外交政策的態度也呈現世代差異：年輕一代更關心就業與經濟，而老一輩則對國家安全更為敏感。

APEC 下月南韓登場 成外交大考

即將於 10 月底在南韓慶州舉行的 APEC 峰會，被視為檢驗李在明外交路線的試金石。據傳，此次峰會可能成為中美兩國元首會面的舞台，屆時作為東道主的南韓，將面臨在兩大國博弈中展現其外交智慧的關鍵時刻。

南韓媒體已將此峰會定調為一場「外交大考」，青瓦台團隊正緊鑼密鼓地模擬各種應對情境，從會談細節到座位安排，都可能被視為政治訊號。