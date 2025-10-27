鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-27 09:06

10 月 27 日（周一）凌晨 4 點不到，航班 6E1703 在廣州落地，代表著在時隔 5 年後，中國內地和印度恢復直航。

首個航班降落廣州，時隔5年中印正式恢復直航。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，首趟直航由印度市場佔有率最高的靛藍航空執飛，在印度當地時間晚上 10 點 07 分在加爾各答起飛，飛往廣州，全程 3 個多小時。

‌



過去旅客通常要前往香港、新加坡、乃至迪拜轉機，如今旅行時間大大縮短。

中國外交部發言人郭嘉昆 10 月 24 日在主持例行記者會時表示，中國內地和印度恢復直航航班，是雙方認真落實兩國領導人天津會晤共識的最新進展，也是促進中印兩國 28 億多人民友好交往的舉措。

恢復直航也受到印度工商界歡迎。上海國際問題研究院南亞研究中心主任劉宗義表示，印度不少知名企業在中印經貿合作中得到實實在在的好處，所以印度經濟界和工商界一直希望改善中印關係。

印度外交部 10 月 2 日宣布，經磋商中印已達成共識，兩國間連接指定通航點的直飛航線，可依據 2025 年冬航季航班計畫，於 2025 年 10 月底前恢復。