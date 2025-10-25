鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至14.65元，預估目標價為321.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.17元下修至14.65元，其中最高估值15.34元，最低估值14.59元，預估目標價為321.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.34(15.65)21.6419.9722.2
最低值14.59(14.78)14.2515.722.2
平均值14.85(15.19)18.318.2822.2
中位數14.65(15.17)18.4218.4822.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值142.34億151.67億151.06億155.75億
最低值139.48億145.07億145.85億155.75億
平均值141.34億147.20億148.61億155.75億
中位數141.71億146.45億148.56億155.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.6621.9729.9222.6415.56
營業收入88.12億140.93億170.25億148.06億138.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

