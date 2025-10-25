鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至14.65元，預估目標價為321.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.17元下修至14.65元，其中最高估值15.34元，最低估值14.59元，預估目標價為321.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.34(15.65)
|21.64
|19.97
|22.2
|最低值
|14.59(14.78)
|14.25
|15.7
|22.2
|平均值
|14.85(15.19)
|18.3
|18.28
|22.2
|中位數
|14.65(15.17)
|18.42
|18.48
|22.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|142.34億
|151.67億
|151.06億
|155.75億
|最低值
|139.48億
|145.07億
|145.85億
|155.75億
|平均值
|141.34億
|147.20億
|148.61億
|155.75億
|中位數
|141.71億
|146.45億
|148.56億
|155.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.66
|21.97
|29.92
|22.64
|15.56
|營業收入
|88.12億
|140.93億
|170.25億
|148.06億
|138.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
