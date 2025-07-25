鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至15.63元，預估目標價為335.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.53元下修至15.63元，其中最高估值16.61元，最低估值15.07元，預估目標價為335.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.61(17.38)
|22.22
|20.92
|22.2
|最低值
|15.07(16.07)
|15.24
|15.6
|22.2
|平均值
|15.79(16.62)
|19.28
|18.23
|22.2
|中位數
|15.63(16.53)
|19.7
|18.2
|22.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|141.55億
|150.02億
|150.80億
|155.75億
|最低值
|138.14億
|145.69億
|145.85億
|155.75億
|平均值
|140.28億
|146.94億
|148.24億
|155.75億
|中位數
|140.53億
|146.04億
|148.15億
|155.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.66
|21.97
|29.92
|22.64
|15.56
|營業收入
|88.12億
|140.93億
|170.25億
|148.06億
|138.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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