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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至15.63元，預估目標價為335.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.53元下修至15.63元，其中最高估值16.61元，最低估值15.07元，預估目標價為335.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.61(17.38)22.2220.9222.2
最低值15.07(16.07)15.2415.622.2
平均值15.79(16.62)19.2818.2322.2
中位數15.63(16.53)19.718.222.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值141.55億150.02億150.80億155.75億
最低值138.14億145.69億145.85億155.75億
平均值140.28億146.94億148.24億155.75億
中位數140.53億146.04億148.15億155.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.6621.9729.9222.6415.56
營業收入88.12億140.93億170.25億148.06億138.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRS

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