鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)EPS預估下修至6.2元，預估目標價為117.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.32元下修至6.2元，其中最高估值6.53元，最低估值5.47元，預估目標價為117.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.53(6.53)
|7.38
|8.05
|最低值
|5.47(6.02)
|5.6
|6.42
|平均值
|6.16(6.3)
|6.7
|7.41
|中位數
|6.2(6.32)
|6.82
|7.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|123.31億
|129.01億
|135.03億
|最低值
|113.31億
|115.11億
|123.09億
|平均值
|119.13億
|124.29億
|130.10億
|中位數
|119.98億
|125.59億
|131.74億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.37
|3.44
|2.03
|4.59
|7.25
|營業收入
|78.59億
|83.64億
|92.59億
|106.62億
|119.80億
詳細資訊請看美股內頁：
博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國政府關門後的市場交易指南！投資人應掌握的資產波動與交易策略
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至23.86元，預估目標價為875.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓HAL-US的目標價調升至29元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估下修至14.65元，預估目標價為321.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇