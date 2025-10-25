鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)EPS預估下修至6.2元，預估目標價為117.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.32元下修至6.2元，其中最高估值6.53元，最低估值5.47元，預估目標價為117.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.53(6.53)7.388.05
最低值5.47(6.02)5.66.42
平均值6.16(6.3)6.77.41
中位數6.2(6.32)6.827.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值123.31億129.01億135.03億
最低值113.31億115.11億123.09億
平均值119.13億124.29億130.10億
中位數119.98億125.59億131.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.373.442.034.597.25
營業收入78.59億83.64億92.59億106.62億119.80億

詳細資訊請看美股內頁：
博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

博思艾倫漢密爾頓控股91.4-8.86%

