鉅亨速報 - Factset 最新調查：FirstService Corp(FSV-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為217.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對FirstService Corp(FSV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.64元上修至5.85元，其中最高估值6.06元，最低估值5.43元，預估目標價為217.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.06(5.95)
|6.62
|7.2
|最低值
|5.43(5.35)
|5.82
|6.34
|平均值
|5.82(5.63)
|6.32
|6.77
|中位數
|5.85(5.64)
|6.34
|6.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.26億
|60.76億
|62.26億
|最低值
|55.50億
|58.33億
|61.11億
|平均值
|55.82億
|59.61億
|61.68億
|中位數
|55.80億
|59.79億
|61.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.02
|3.05
|2.72
|2.24
|2.97
|營業收入
|27.72億
|32.49億
|37.46億
|43.35億
|52.17億
詳細資訊請看美股內頁：
FirstService Corp(FSV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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