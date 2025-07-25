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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FirstService Corp(FSV-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為217.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對FirstService Corp(FSV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.64元上修至5.85元，其中最高估值6.06元，最低估值5.43元，預估目標價為217.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.06(5.95)6.627.2
最低值5.43(5.35)5.826.34
平均值5.82(5.63)6.326.77
中位數5.85(5.64)6.346.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值56.26億60.76億62.26億
最低值55.50億58.33億61.11億
平均值55.82億59.61億61.68億
中位數55.80億59.79億61.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.023.052.722.242.97
營業收入27.72億32.49億37.46億43.35億52.17億

詳細資訊請看美股內頁：
FirstService Corp(FSV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFSV

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