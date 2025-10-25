鉅亨速報 - Factset 最新調查：孩之寶(HAS-US)EPS預估上修至4.94元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對孩之寶(HAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.85元上修至4.94元，其中最高估值5.1元，最低估值4.71元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.1(5.14)
|5.75
|5.98
|5.92
|最低值
|4.71(4.71)
|4.91
|5.45
|5.92
|平均值
|4.93(4.87)
|5.23
|5.7
|5.92
|中位數
|4.94(4.85)
|5.2
|5.72
|5.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.65億
|48.71億
|50.33億
|50.89億
|最低值
|43.37億
|43.54億
|44.88億
|50.89億
|平均值
|44.69億
|47.00億
|48.56億
|50.89億
|中位數
|44.83億
|47.07億
|48.96億
|50.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.62
|3.10
|1.46
|-10.73
|2.75
|營業收入
|54.62億
|64.19億
|58.54億
|50.03億
|41.38億
詳細資訊請看美股內頁：
孩之寶(HAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
