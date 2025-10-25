鉅亨速報 - Factset 最新調查：孩之寶(HAS-US)EPS預估上修至4.94元，預估目標價為90.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對孩之寶(HAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.85元上修至4.94元，其中最高估值5.1元，最低估值4.71元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.1(5.14)5.755.985.92
最低值4.71(4.71)4.915.455.92
平均值4.93(4.87)5.235.75.92
中位數4.94(4.85)5.25.725.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值45.65億48.71億50.33億50.89億
最低值43.37億43.54億44.88億50.89億
平均值44.69億47.00億48.56億50.89億
中位數44.83億47.07億48.96億50.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.623.101.46-10.732.75
營業收入54.62億64.19億58.54億50.03億41.38億

詳細資訊請看美股內頁：
孩之寶(HAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHAS

