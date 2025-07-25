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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FirstService CorpFSV-US的目標價調升至217.5元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對FirstService Corp(FSV-US)提出目標價估值：中位數由210.5元上修至217.5元，調升幅度3.33%。其中最高估值225元，最低估值196.2元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予FirstService Corp評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。

FirstService Corp今(25日)收盤價為194元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FSV市場預估目標價

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