鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-15 16:39

‌



國泰金控 (2882-TW) 今 (15) 日舉辦第二屆「國泰資產管理高峰會」，吸引逾 1.2 萬人報名，此次邀請橡樹資本、PIMCO、貝萊德三大投資巨擘專家共同剖析全球投資趨勢。國泰金控總經理李長庚表示，投資人考慮要將資產配置至哪個市場時，評估的關鍵在於該地是否具備長期創造財富的能力，而台灣擁有扎實的產業基礎與穩健的市場成長動能，具備成為區域型資產管理平台的條件。國泰投信董事長李偉正強調產品多元化的重要性，不能只偏重台股或 ETF 市場，否則當市場翻轉時客戶的錢要流到哪裡去，他認為，結構型商品、REITs、私募股權等也應持續開放、促進產業發展。

國泰瞄準區域型資產管理平台 李長庚：台灣有扎實產業基礎 具創富優勢。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

國泰世華銀行董事長郭明鑑指出，回顧這一年，全球金融市場只有「快」與「變」這兩個關鍵字能形容，隨著國際政經情勢快速變化，「韌性投資」已成為投資哲學核心之一，投資人若要在不確定的市場中穩健前行，必須兼顧防禦與成長，降低對單一市場或資產類別的依賴，才能在波動中保持穩定、在逆勢中捕捉轉機。

‌



金管會主委彭金隆也提出台灣不只「矽盾」，也應該要推出「金融盾」，國泰金控累積逾 60 年的投資經驗，將更積極投入集團資源，資產管理規模逾新台幣 10 兆元，透過資源整合與策略升級，持續擴大亞洲資產管理布局。

金管會第一階段打通資產管理「任督二脈」 李長庚看好台灣創富條件

李長庚指出，過去 30 年間，台灣股市市值從新台幣 6.5 兆元成長至近 95 兆元，股利發放金額亦從 20 年前的 4 千多億元攀升至今年逾 2.1 兆元，展現產業長期創富的強勁實力。根據瑞銀《2025 年全球財富報告》，台灣擁有 75.9 萬名百萬美元富豪，位居全球第 15 名，「這樣的市場條件，是香港與新加坡所不具備的。」

他指出，港、星能在資產管理上取得成功，主要是替外資管理資金，而台灣本身擁有龐大本地資產與創富能力，若能有效結合政策推動與金融體系優化，發展潛力將更為可觀。他強調，金管會近一年積極鬆綁法規、營造友善環境，逐步打通資產管理的「任督二脈」，讓業者有更大發揮空間。

李長庚進一步表示，外資投資台灣的關鍵仍在於市場吸引力。雖然台灣在稅制、資金進出自由度及地緣政治等面向仍有挑戰，但外資對於台灣金融業的穩健表現普遍感到驚訝，「台灣這個小島，銀行家數這麼多，不論規模大小卻幾乎都能賺錢」，顯示社會資源運作良好，產業的創富能力在亞洲難以匹敵。

他認為，從總報酬角度觀察，台股市值與股利成長具極大吸引力；未來若能持續改善稅制與法規，並加強部會合作，將有助提升國內資產管理產業競爭力。李長庚也呼籲政府應以投資未來的思維，協助產業茁壯，提升年輕人就業與薪資機會，若能持續改善，台灣的資產管理業前途無量。

李偉正：人才是資產管理核心 需加速與國際接軌

李偉正指出，雖然近十年資產管理規模持續成長，但整體產業從業人員仍持平在 4000 多人，顯示專業人才未同步擴張。隨著國壽投研團隊轉入投信及海外專才加入，台灣與海外之間的經理人管理文化差異會日益明顯，台灣在人才制度上需與國際接軌。

他強調，少數操守有問題的經理人不能接受，海外市場如美、港、新、日等國也同樣面臨操守問題，但他們已建立人性化的管理機制，兼顧監理與尊重專業，呼籲台灣也應採更成熟的制度設計，「資產管理是人的產業，唯有人才才能打造具台灣特色的競爭力。」